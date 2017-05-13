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"السكة الحديد" تنفي خروج قطار عن القضبان بميت غمر
قطار ـ قطارات

"السكة الحديد" تنفي خروج قطار عن القضبان بميت غمر

2017-05-13 21:30:38
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أعلنت هيئة السكة الحديد أنه لا أساس لما نشر عن خروج قطار عن القضبان فى محطة ميت غمر.

وقالت الهيئة فى بيان لها، إنه أثناء تدوير الجرار رقم 3628 الخاص بقطار رقم 825 بحوض محطة ميت غمر بسكة “جون واحد “سقطت عجلة البوجى الأمامي للجرار، وعلى الفور قامت أجهزة الرفع بسحب العجلة الساقطة من البوجى الأمامى للجرار من على السكة، دون حدوث أى تلفيات أو إصابات، وتم ضم جرار إمداد بدلا منه للقطار.

وتناشد هيئة السكة الحديد وسائل الإعلام تحرى الدقة فى كتابة أي أخبار تخص مرفقا حيويا مثل مرفق السكة الحديد الذى يخدم طبقة عريضة من جمهور المسافرين من الركاب.

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