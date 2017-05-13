حقق فريق الهلال فوزاً مثيراً على نظيره التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء نصف نهائي كأس الملك السعودي.

سجل أهداف المباراة عمر خربين ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 17 و 46 و 81 بينما سجل سالم الدوسري في الدقيقة 63 للهلال.

فيما أحرز للتعاون الحسين ندياي هدفين في الدقيقتين 4 و 94 في أضاف الثالث مدالله العليان.

تلك النتيجة أهلت بطل الدوري السعودي ليواجه نظيره الأهلي في نهائي الكأس.