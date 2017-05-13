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الهلال السعودي يهزم التعاون برباعية ويتأهل لنهائي كأس الملك
الهلال السعودي

الهلال السعودي يهزم التعاون برباعية ويتأهل لنهائي كأس الملك

2017-05-13 21:34:05
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق الهلال فوزاً مثيراً على نظيره التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء نصف نهائي كأس الملك السعودي.

سجل أهداف المباراة عمر خربين ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 17 و 46 و 81 بينما سجل سالم الدوسري في الدقيقة 63 للهلال.

فيما أحرز للتعاون الحسين ندياي هدفين في الدقيقتين 4 و 94 في أضاف الثالث مدالله العليان.

تلك النتيجة أهلت بطل الدوري السعودي ليواجه نظيره الأهلي في نهائي الكأس.

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