حرض حمزة أسامة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة، على شن عمليات إرهابية وانتحارية فى الدول الغربية وضد رعاياها فى كل مكان، حسب وصفه.

وقال حمزة فى شريط مصور نشره تنظيم القاعدة اليوم السبت: “على المجاهدين الثأر لأطفال الشام وأحرار فلسطين وثكالى أفغانستان للفوز بالجنان”.

ووجه نجل زعيم تنظيم القاعدة، الذى يتقلد منصب قيادى فى الحركة بأفغانستان، حديثه لما وصفهم بـ “المجاهدين” قائلًا: “عليكم بالصبر وكتمان أعمالكم وحسن اختيار الهدف والسلاح”.

وحرض القيادى بالقاعدة أيضًا، على استهداف المصالح الإسرائيلية والأمريكية والروسية، وكل دول أعضاء حلف شمال الأطلسى فى “أي دولة تنتشر فيها” حسبما ذكر، متوعدًا بقتال كل من يؤيد النظام السورى بقيادى بشار الأسد.

وكان الظهور الأولى لنجل تنظيم القاعدة، حمزة أسامة بن لادن فى يوليو من عام 2016، حيث وجه تهديدا بعمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.