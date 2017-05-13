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بالصور.. آخر ظهور لميادة الحناوي.. صعب تتعرف عليها
وليد توفيق وميادة الحناوي

بالصور.. آخر ظهور لميادة الحناوي.. صعب تتعرف عليها

2017-05-13 21:38:04

نشر الفنان اللبنانى وليد توفيق فيديو يجمعه بالفنانة السورية ميادة الحناوى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام ” أثناء تواجدهما فى تونس .

وجاءت إطلالة الحناوى صادمة الى الجمهور حيث ظهر عليها علامات تقدم العمل بشكل كبير للغاية.

يذكر أن ميادة الحناوى تستعد لطرح ألبومها الجديد مع شركة مزيكا حيث إنتهت من تسجبل عدد كبير من الاغنيات الخاص به.

وليد توفيق وميادة الحناوي

وليد توفيق وميادة الحناوي

وليد توفيق وميادة الحناوي

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