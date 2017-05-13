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تدريبات لمسبتعدي الزمالك من لقاء كابس وستانلي يشارك
ستانلي

تدريبات لمسبتعدي الزمالك من لقاء كابس وستانلي يشارك

2017-05-13 21:13:44

شارك المهاجم النيجيري ستانلي، في تدريبات مستبعدي الزمالك من لقاء كابس يونايتد الزيمبابوي، الذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين نظيفين أمس.

يأتي ذلك على الرغم من مشاركة اللاعب في اللقاء، حيث كان من المفترض أن يحصل على راحة على غرار زملائه، امتثالا لقرار المدير الفني أجوستو إيناسيو.

وفاز الزمالك على كابس يونايتد بهدفي باسم مرسي وستانلي، في إطار الجولة الأولي لدور 16 في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض المستبعدون مرانا تحت قيادة الجهاز الفني المعاون لإيناسيو، وأدى الرباعي إسلام جمال، وريكو، وحسني فتحي، وأيمن حفني، تدريبات تأهيلية في حمام السباحة.

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