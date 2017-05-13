شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها بعد حصولها على جائزة " الموريكس دوور "

نشرت الفنانه شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى ” إنستجرام ” رسالة الى جمهورها بعد حصولها على جائزة الموريكس دوور هذا العام .

وقالت شيرين فى رسالتها ” “للمرة الرابعة وبفضلكم يا أحلى جمهور في العالم فزت بجائزة الموريكس دوور عن أفضل مطربة في الوطن العربي شكرًا لكل اللي واقفين جنبي طول المشوار”.