 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 09:06 مساءً
روابط سريعة
شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها بعد حصولها على جائزة " الموريكس دوور "
شيرين عبدالوهاب ‎

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها بعد حصولها على جائزة " الموريكس دوور "

2017-05-13 21:05:44

نشرت الفنانه شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى ” إنستجرام ” رسالة الى جمهورها بعد حصولها على جائزة الموريكس دوور هذا العام .

وقالت شيرين فى رسالتها ” “للمرة الرابعة وبفضلكم يا أحلى جمهور في العالم فزت بجائزة الموريكس دوور عن أفضل مطربة في الوطن العربي شكرًا لكل اللي واقفين جنبي طول المشوار”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3