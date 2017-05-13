تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره زاناكو الزامبي وتعادل معه سلبيًا الزامبى خلال المباراة التى اُقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالجولة الأولى لدور الـ16 ببطولة دورى ألأبطال أفريقيا.

قدم الأهلى مستوى متواضعًا للغاية وفشلوا فى زيارة الشباك الزامبية ولم ينجح أكثر من لاعب بالأهلى من التسجيل أبرزهم كوليبالى الذى أهدر فرصة خطرة فى الدقيقة الأخيرة.

وبذلك يحتل الأهلى المركز الثالث فى المجموعة الرابعة التى تضم أيضًا كلاً من القطن الكاميرونى والوداد المغربى خلف بطل المغرب الذى فاز على القطن بثنائية نظيفة فى الجولة ذاتها ويتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط وخلفه زاناكو ثم الأهلى ولكل منهما نقطة، ويأتى بطل الكاميرون فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.