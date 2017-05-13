كيف يمكن لفيروس الفدية أن يخترق أجهزتك؟

تعرضت آلاف المؤسسات حول العالم خلال الساعات الماضية لسلسلة هجمات باستخدام فيروس الفدية من نوعWannaCry مما تسبب في تشفير بياناتها مع المطالبة بدفع مبلغ مالي لقاء إعادتها.

وتهيب هيئة تنظيم الاتصالات بالمستخدمين عدم فتح الروابط والملفات التي قد تصلهم من مصادر مجهولة محاولة خداعهم لتنزيلها، ومن ثم اختراق أجهزتهم.

ما هو فيروس الفدية؟

هو برنامج خبيث يصيب الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، ويقوم بتشفير بياناتها وقفلها بحيث لا يمكن الوصول إليها، إلا بعد دفع مبلغ مالي.

كيف يمكن لفيروس الفدية أن يخترق أجهزتك؟

1- تصل رسالة أو رابط من شخص مجهول، ويكون محتوى الرابط عبارة عن ملف يحتوي على برمجيات خبيثة.

2- يغري المرسل الضحية بتنزيل الملف عبر خداعه بأنه ملف مهم أو شخصي.

3- يقوم المستخدم بتحميل الملف في حاسبه الآلي أو هاتفه الذكي.

4- يقوم الفيروس بتشفير البيانات المهمة في الجهاز أو بتشفير الجهاز بأكمله، بحيث لا يستطيع المستخدم الوصول إلى بياناته.

5- يطلب المجرم من الضحية مبلغًا ماليًا “فدية” مقابل فك التشفير عن البيانات وإعادتها لطبيعتها.

كيف تقلل من احتمال تعرضك للفيروس؟

-احرص على إنشاء نسخة احتياطية من بيانات جهازك باستمرار، لاسترجاعها في حال تعرضك للفيروس.

- تجنب فتح الروابط القادمة من مصادر مجهولة، ولا تقم بتحميل ملفات مرسلة من أشخاص مجهولين عبر البريد الإلكتروني.

- استخدم برنامج مكافح للفيروسات واحرص أن يكون أصليا وغير مقلد، وقم بتحديثه باستمرار.

- قم بتحديث نظام التشغيل في هاتفك وجهاز الحاسب الآلي باستمرار، واحرص على تحديث البرامج فيه.

- تجنب الدخول للمواقع المشبوهة.

- تأكد من تنزيل البرامج والتطبيقات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وتجنب البرامج المقرصنة

ماذا تفعل لو أصيب جهازك بالفيروس؟

- تجنب الانصياع لهم، فلو قمت بدفع المبلغ المطلوب، سيستمرون بالابتزاز وطلب المزيد من المال.

- إن كان الجهاز المتضرر تابعاً لمؤسستك، قم بإبلاغ قسم تقنية المعلومات مباشرة.

- إن كان الجهاز المتضرر جهازك الشخصي، فقم بأخذه إلى الوكيل المعتمد لإصلاحه.

-أوقف العمليات في الجهاز أو الشبكة مباشرة وقم باستعادة النسخة الاحتياطية.