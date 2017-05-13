غادر المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، القاهرة مساء اليوم السبت، عائدًا على رأس وفد بطائرة خاصة إلى مدينة طبرق الليبية وذلك بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح عقب اللقاء بأن الرئيس السيسى أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية وسعيها المستمر للتوصل إلى حل سياسى من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف، بما يساهم فى عودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.