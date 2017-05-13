التشكيلة الرسمية لمواجهة انبي والمصري في كأس مصر2017-05-13 20:50:03
أعلن طارق العشرى المدير الفنى لإنبى، تشكيل مواجهة المصرى، على استاد الجيش فى السويس، فى إطار دور الـ8 من منافسات بطولة كأس مصر
يضم تشكيل إنبى كلا من: “محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، على فوزى وصلاح سليمان ورامى صبرى وأحمد عبد العزيز فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وعبد الله جمعة ومحمد بسيونى ومحمود قاعود فى خط الوسط، محمد مجدى وصلاح محسن فى خط الهجوم”.
أعلن طارق العشرى المدير الفنى لإنبى، تشكيل مواجهة المصرى، على استاد الجيش فى السويس، فى إطار دور الـ8 من منافسات بطولة كأس مصر وأجرى مدرب الفريق البترولى عدة مفاجآت فى التشكيل بجلوس صلاح عاشور وعمرو مرعى ومحمد حمدى زكى ولاما كولين على مقاعد البدلاء بجانب الدفع بأحمد عبد العزيز فى الجبهة اليسرى على حساب عمرو الحلوانى وعلى فوزى فى الجبهة اليمنى على حساب أحمد صبحى.
فيما قرر حسام حسن المدير الفنى للمصرى، بدء اللقاء بتشكيل مكون من: “أحمد بوسكا فى حراسة المرمى، محمد حمدى وأسامة عزب وعمرو موسى وأحمد منصور فى خط الدفاع، إسلام صلاح وفريد شوقى ومحمد جمال الشامى “سافيولا” وعبد الله جمعة، أحمد جمعة ومحمد أونش فى خط الهجوم”.
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