قال الإعلامى أحمد موسى إن مصر لا تعرف دائما الفرق بين المسلم والمسيحى والجميع يعيش سواء على أرضها ، فنحن دولة واحدة لا تعرف التفرقة.

وأضاف موسى خلال برنامج “على مسئوليتى” الذى يذاع على قناة “صدى البلد”، أن المسلمين أكثر من قاموا بالدفاع عن أشقائهم المسيحيين ، كما أن المسلمين أكثر من هاجموا الدكتور سالم عبد الجليل على التصريحات الأخيرة التى صدرت منه بشأن الأشقاء الأقباط .