 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 10:47 مساءً
روابط سريعة
أحمد موسى: مصر دولة واحدة لا تعرف التفرقة بين مسلم ومسيحي
الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: مصر دولة واحدة لا تعرف التفرقة بين مسلم ومسيحي

2017-05-13 21:32:45
متابعات

قال الإعلامى أحمد موسى إن مصر لا تعرف دائما الفرق بين المسلم والمسيحى والجميع يعيش سواء على أرضها ، فنحن دولة واحدة لا تعرف التفرقة.

وأضاف موسى خلال برنامج “على مسئوليتى” الذى يذاع على قناة “صدى البلد”، أن المسلمين أكثر من قاموا بالدفاع عن أشقائهم المسيحيين ، كما أن المسلمين أكثر من هاجموا الدكتور سالم عبد الجليل على التصريحات الأخيرة التى صدرت منه بشأن الأشقاء الأقباط .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3