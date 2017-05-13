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شاهد.. أصالة تنشر صورة مع ابنتها "شام"
اصاله - أصالة

شاهد.. أصالة تنشر صورة مع ابنتها "شام"

2017-05-13 20:41:44

نشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”، صورتها مع ابنتها شام.

وتفاعل جمهور الفنانة مع الصورة، وقال أحد المتابعين ويدعى عادل: “منورين ربنا يخليهالك”، فيما علقت بسمة: “إنتوا الاتنين تجننوا”.

أصالة وابنتها شام

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