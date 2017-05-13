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مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال فى تحطم طائرة بالبوسنة
تحطم طائرة‎

مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال فى تحطم طائرة بالبوسنة

2017-05-13 20:40:01
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قالت الشرطة إن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال قتلوا فى البوسنة اليوم السبت، عندما تحطمت طائرة خفيفة كانت تقلهم قرب بلدة موستار.

وقال شرطى لرويترز إن الحادث وقع الساعة 3.50 بالتوقيت المحلى، وإن رجال الشرطة والإطفاء والإسعاف وأحد رجال الإدعاء موجودون فى موقع الحادث.

وقال الشرطى: “قتل خمسة أشخاص بينهم قائد الطائرة... وثلاثة أطفال” مضيفا أن حريقا اشتعل فى الطائرة وأن القتيل الخامس لم تتحدد هويته بعد.

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