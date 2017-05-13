شاهد.. وائل جسار مع ابنه في "كل يوم جمعة"

نشر الفنان اللبناني وائل جسار صورته مع ابنه أثناء تسجيل حلقته في برنامج “كل يوم جمعة” على قناة “أون إي” مع الإعلامي عمرو أديب.

و علق على حسابه الرسمى على موقع التواصل “فيس بوك”، أنا وأغلى ما عندي ابني وائل جونيور”.