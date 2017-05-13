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شاهد.. وائل جسار مع ابنه في "كل يوم جمعة"
وائل جسار

شاهد.. وائل جسار مع ابنه في "كل يوم جمعة"

2017-05-13 20:37:40

نشر الفنان اللبناني وائل جسار صورته مع ابنه أثناء تسجيل حلقته في برنامج “كل يوم جمعة” على قناة “أون إي” مع الإعلامي عمرو أديب.

و علق على حسابه الرسمى على موقع التواصل “فيس بوك”، أنا وأغلى ما عندي ابني وائل جونيور”.

وائل جسار وابنه

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