غادر رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبدالعزيز، القاهرة اليوم السبت، متوجها إلى السعودية مع وفد من وزارة التجارة والصناعة؛ للمشاركة في اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء، والتي تُعقد غدا وتستمر لمدة يومين.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك- في تصريح اليوم- إنه سيتم خلال الاجتماعات متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الـ(15) للجنة التجارية المشتركة، والتي بحثت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضاف أن الاجتماعات تناقش عددا من الملفات الاقتصادية؛ لتعزيز حركة التجارة البينية ودعم التعاون الجمركي وتبسيط الإجراءات، وكذلك الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات والبيانات في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين، وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستتطرق أيضا إلى تسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين وإزالة كافة العقبات التي تعترضها والتعاون في مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمالية والمصرفية والزراعية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثروة السمكية والحجر الزارعي والبيطري والأغذية والدواء والصحة والنقل وتفعيل التعاون الصناعي بين البلدين.

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