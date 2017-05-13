تعثر فريق صن داونز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره سان جورج الأثيوبي وتعادل سلبياً معه في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في دور المجموعات بدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفريقان يقعان فى المجموعة الثالثة “الموت” التى تضم كل من الترجى التونسى، وكذلك فيتا كلوب الكونغولى.

ويحتل الترجى المركز الأول فى المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه بالأمس على فيتا كلوب 3 / 1، بينما يتقاسم صن داونز وسان جورج المركزين الثانى والثالث، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.