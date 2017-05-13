نشرت الفنانة مي كساب، صورة جديدة لها برفقة الفنان أحمد فهمي والفنان نبيل الحلفاوي، من كواليس تصوير مسلسل “لأعلى سعر”، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان ٢٠١٧.

وظهرت “مي” بالحجاب خلال هذه الصورة، وعلقت على الصورة، عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، قائلة: “في رمضان إن شاء الله مسلسل لأعلى سعر”.

يذكر أن مسلسل “لأعلى سعر”، من بطولة نيلي كريم وبشرى وزينة وأحمد فهمي، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.