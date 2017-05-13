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عادل إمام داخل البرلمان لاستكمال تصوير مسلسل «عفاريت عدلي علام»
عادل امام

عادل إمام داخل البرلمان لاستكمال تصوير مسلسل «عفاريت عدلي علام»

2017-05-13 20:29:38

صور الفنان عادل إمام، اليوم، بعض مشاهده في مسلسه الجديد “عفاريت عدلي علام” بمجلس النواب، والاستعداد لعرضه فى رمضان 2017.

وأكدت مصادر بالأمانة العامة للبرلمان، أن المجلس لم يتقاض أى مبالغ مادية نظير التصوير بالبرلمان فيما رفع المجلس حالة الاستنفار الأمني على كافة أبوابه .

وأضافت المصادر أن الفنان عادل إمام سبق وأن قام بتصوير عدد من المشاهد الجمعه قبل الماضي بالبرلمان أثناء أجازة العمال والموظفين والاعلام حتى يتثنى لهم التصوير فى هدوء ، حيث تدور المشاهد حول زوجة أحد النواب فى البرلمان تشكو زوجها لزملائه تحت القبة.

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