يستضيف الأردن في منطقة البحر الميت، اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، بمشاركة حوالي 1000 من ممثلي الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، والمنظمات العالمية والشباب والمؤسسات الإعلامية من أكثر من 50 دولة تحت شعار “تمكين الأجيال نحو المستقبل”.

وذكر بيان صادر عن المنتدى بعمان اليوم، أن اجتماعه لهذا العام، وهو التاسع في الأردن، والسادس عشر على مستوى المنطقة، يركز على محاور رئيسية تشمل: تحفيز الريادة والإبداع عبر التقنية الحديثة، وبناء اقتصادات تضمن مشاركة الجميع، والجهود الإغاثية والدبلوماسية الضرورية لمواجهة تحديات المنطقة.

وأضاف البيان إلى أن من أبرز فعاليات المنتدى، اطلاقه مبادرة لتسليط الضوء على الشركات الناشئة من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لاختيار مائة شركة عربية ناشئة، تطور حلولا إبداعية في مجالاتها وتترجم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بصفتها المرحلة الأحدث في تطور الاقتصاد العالمي، وتعد بحجم كبير من الفرص الناتجة عن التطور التكنولوجي والمعلوماتي.

وأشار إلى أنه تم اختيار الشركات العربية المائة الناشئة من لجنة تضم مجموعة من رجال ورواد الأعمال في الشرق الأوسط وعدد من المدراء التنفيذيين في المؤسسات الدولية.

وتبني هذه الشركات المختارة نماذج أعمالها ومنتجاتها، وخدماتها على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتلبي احتياجات أساسية في النقل والاتصالات وعمليات الدفع الإلكترونية وخدمات الرعاية الصحية، واستخدام تقنية الخرائط والأقمار الصناعية (جي بي أس).

وتشمل الشركات العربية المائة الناشئة نماذج ريادية من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق والكويت وقطر والإمارات والبحرين والسعودية وعمان واليمن ومصر وليبيا والجزائر والمغرب.

وبلغ عدد الشركات الأردنية المختارة 20 شركة، وتشمل قطاعات المدفوعات الإلكترونية، والرعاية الطبية، والتعليم الإلكتروني، والصناعات الإبداعية والترجمة والدعاية والإعلان.

وأكد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي، ميرك دوشيك، أن لدى المستثمرين في المنطقة اهتمام بهذا النوع من المشاريع الريادية خاصة صناديق التمويل الأساسية.

وأوضح أنه تم تأسيس الكثير من هذه المشروعات الرائدة في ظل ظروف إقليمية صعبة، ومن بينها برنامج التعرف الصوتي باللغة العربية الذي تأسس في سوريا، والمحفظة الإلكترونية الأولى في ليبيا والتي تعمل عبر الهواتف الذكية، وسوق التشغيل الإلكتروني في اليمن، والألعاب الإلكترونية التي صممها مطورون في غزة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، فيليب لو هورو، “مهم أن نسمع قصص رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهم يتحدثون عن الأمل والفرص ويجدون فرص عمل للشباب، خاصة وأن المنطقة تحتاج رواد أعمال يساعدون في الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة”.