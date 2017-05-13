نجح فريق فيورنتينا في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه لاتسيو، إلى الفوز بنتيجة 3/2، اليوم السبت، في المرحلة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفقد لاتسيو بذلك أي فرصة له في إنهاء الموسم في المركز الثالث، لتنتهي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتوقف رصيد لاتسيو عند 70 نقطة من 36 مباراة في المركز الرابع، بفارق سبع نقاط خلف نابولي الذي يحتل المركز الثالث، الذي يؤهل صاحبه للدور التمهيدي لدوري الأبطال.

وضمن نابولي بذلك التأهل لدوري الأبطال، بصرف النظر عن نتيجة مبارياته الثلاث الأخيرة في الموسم الحالي، والتي تبدأ بمواجهة مضيفه تورينو، غدًا الأحد.

وعلى الجانب الآخر، رفع فيورنتينا رصيده إلى 59 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس.

وتقدم لاتسيو بهدف حمل توقيع المهاجم السنغالي، بالدي دياو كايتا، في الدقيقة 55، ثم تعادل السنغالي الآخر كوما باباكار لفيورنتينا، في الدقيقة 67.

وأضاف المهاجم الكرواتي، نيكولا كالينيتش، الهدف الثاني لفيورنتينا في الدقيقة 73، وبعد ثلاث دقائق فقط سجل كريستيانو لومباردي مهاجم لاتسيو هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه.

وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة سجل أليساندرو مورجيا الهدف الثاني للاتسيو.