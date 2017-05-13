فاز الفريق الأول لكرة السلة في نادي الجزيرة، بقيادة مديره الفني محمد الكرداني، على نظيره الأهلي، الذي يقوده فنيًا طارق خيري، بنتيجة 74 - 68، في ثالث لقاءات الفريقين في الدورة المجمعة الثانية من نهائيات دوري سوبر السلة.

أقيم اللقاء على صالة اتحاد الشرطة الرياضي في الدراسة، دون جمهور وفقا لما أكدته لجنة المسابقات، برئاسة المهندس خالد القوصي.

وارتفع رصيد الجزيرة إلى 18 نقطة، يحتل بها صدارة الترتيب العام، فيما أصبح رصيد الفريق الأحمر 13 نقطة.

ومن المقرر أن تحصل جميع الفرق على راحة، غدًا، قبل خوض رابع الجولات الاثنين المقبل.