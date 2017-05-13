

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، هاشتاج “أدعم مجلس الدولة” عقب قراره الذي صدر عصر اليوم، بعد عقد الجمعية العمومية الذي نتج عنها ترشيح المستشار يحي الدكروري منفردًا لرئاسة المجلس، وإرساله لرئيس الجمهورية.

وينص قانون “الهيئات القضاية” أن ترشح كل هيئة 3 من أقدم نوابها، ويتم إرسالهم لرئيس الجمهورية في مدة لا تتخطى 60 يومًا، ليقوم الرئيس باختيار مرشح وإصدار قرار بذلك في الجريدة الرسمية، بعد أن كان ينص القانون على أن يختار المجلس الأعلى لكل هيئة أقدم مرشحيها وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وكان مجلس الدولة وجميع الهيئات القضائية قد أعلنوا رفضهم للقانون، إلا أنه بعد نشره بالجريدة الرسمية التزمت الهيئات باختيار الـ3 مرشحين وإرسالهم للرئيس، إلا أن قرار عمومية المجلس الدولة اليوم جاء ليرفض تلك الآلية، بتسمية مرشح واحد فقط.