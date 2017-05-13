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تفاصيل ضبط 21 كيلو هيروين بالشرقية
هيروين مخدرات

تفاصيل ضبط 21 كيلو هيروين بالشرقية

2017-05-13 20:12:44

 
قال الإعلامي حسن محفظ: إن الإدارة العامة لمكافة المخدرات تمكنت من ضبط 21 كيلو هيروين داخل سيارة نصف نقل بمنطقة جبلية بمحافظة الشرقية.
وعلق “محفوظ” خلال برنامجه “أمن مصر” المذاع على فضائية “ltc” قائلًا: “تعرفوا الـ21 كيلو هيروين دا يعملوا أكتر من مليار جنيه”.
وتابع الإعلامي أن تجار المخدرات يقومون ببيع الهيروين بالجرام، ويعد من أغلى أنواع المواد المخدرة، مشددًا على أن وزارة الداخلية مستمرة في ملاحقة تجار المخدرات والعناصر الإرهابية.



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