الحكومة تستعرض الموقف التنفيذي لعدة مشروعات يجرى إقامتها بالعاصمة والمحافظات2017-05-13 20:10:06
عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، اجتماعاً اليوم لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارى إقامتها بالعاصمة والمحافظات، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضى، والنقل.
وأكد رئيس الوزراء - فى بداية الاجتماع - اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات؛ بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستواها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقريراً حول نسب تنفيذ تلك المشروعات، والتوقتيات الخاصة بالانتهاء منها تمهيداً لدخولها الخدمة، وهو ما يدعم سبل تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها في هذه المشروعات.
من جانبه، عرض وزير الزراعة تقريراً حول الإجراءات الخاصة بزيادة انتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها الذرة الصفراء والقمح والقطن إلى جانب المحاصيل السكرية، ورؤية الوزارة للارتفاع بمستوى انتاجية الفدان بما يسهم فى خفض الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد.
فيما عرض وزير النقل تقريراً في شأن معدلات تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية التى ستسهم فى تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية بمختلف قطاعاته .
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