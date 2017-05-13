مقتل 40 مسلحا من طالبان وداعش في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم /السبت/ مقتل 40 مسلحا من بينهم زعماء محليون من حركة طالبان وشبكة القاعدة الارهابية فى اطار عمليات مكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية -في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم السبت- أن المسلحين لقوا مصرعهم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية فى مختلف أقاليم البلاد، وأن 43 مسلحا آخر أصيبوا فيما اعتقل عشرة آخرون خلال العمليات.

وأفادت الوزارة بأنه تم التعرف على اثنين من قادة طالبان قتلا خلال العمليات وهما: استاد تورجان وقارى فداء محمد اسحقى اللذان لقيا مصرعهما مع عدد من المسلحين الاخرين فى منطقة موسى قالا فى إقليم هلمند.

وقالت إن المسلحين المتبقين لقوا مصرعهم خلال عمليات منفصلة جرت فى أقاليم نانجارهار وكابيسا وباكتيا وغازنى ولوجار واروزجان وغور وبادغيس وقندوز وفارياب وباجلان وسار بول وسامانغان وباداخشان.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، بما فى ذلك متمردو طالبان، على هذا التقرير حتى الان.

يأتي الإعلان في الوقت الذي تقوم فيه القوات الأفغانية بتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب لقمع تمرد الجماعات المسلحة التي كثيرا ما تكثف هجماتها أثناء الطقس الحار وكجزء من هجومها الربيعي.