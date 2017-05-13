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أبو تريكة يعزي حسام عاشور في شقيقه
التعازي لابو تريكة

أبو تريكة يعزي حسام عاشور في شقيقه

2017-05-13 20:14:48
محيط - أحمد عبد الخالق

نعى نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة شقيق زميله السابق حسام عاشور، الذي وافته المنية عصر اليوم .

وكتب “تريكة ” في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “البقاء لله في وفاة شقيق الكابتن حسام عاشور. غفر الله له ذنوبه وأسكنه فسح جناته “.

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