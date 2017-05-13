مازال الأرق وصعوبة الخلود إلى النوم الشغل الشاغل للعلماء بعد تفاقم الأمر وبات الوضع ظاهرة تؤرق الكثيرين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، فقد نحصل على كوب من القهوة أو مشروب طاقة لنتمكن من بدء يومنا، لكن ما الذي يجب علينا تناوله وتجنّبه للحصول على نومٍ هانئ؟..عليك بمشاهدة هذا الفيديو. اضغط هنا.