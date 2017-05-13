هذه حقيقة إجراء اختبار الحمل باستخدام معجون الأسنان2017-05-13 19:49:41
تتوافر اختبارات الحمل في معظم المُجمَّعات التجارية والصيدليات، لكن بعض النساء يستخدمن وسيلةً بديلة للتحقُّق من حدوث الحمل، دون مغادرة الحمام.
يُعد اختبار الحمل باستخدام معجون الأسنان وسيلة رخيصة يزداد رواجها يمكن أن تقومي بها بنفسكِ رغم أنها وسيلة غريبة، ولإجراء الاختبار تقوم النساء بخلط كميةٍ صغيرة من البول مع بعضٍ من معجون الأسنان في طبق.
ويزعم المؤيدون لهذا الاختبار أنَّه إذا كانت المرأة حاملاً فسيتغيَّر لون معجون الأسنان، وقد يصبح رغوياً في بعض الأحيان، أما إذا لم تكن حاملاً فسيظل المعجون كما هو، قد يبدو الأمر صعب التصديق، لكنَّ عدد الذين يبحثون عن “اختبار الحمل باستخدام معجون الأسنان” على محرك البحث جوجل قد ازداد في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى ازدياد عدد النساء اللاتي يجرِّبن هذه الوسيلة، كما يوجد عددٌ كبير من مقاطع الفيديو الإرشادية التي تشرح كيفية إجراء الاختبار على موقع “يوتيوب”، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية
ستيوارت جيل، كبير الصيادلة في موقع Oxford Online Pharmacy للخدمات الصيدلية، والمالك له أيضاً، قال إنَّه لا يجب الاعتماد على هذا الاختبار؛ لأنَّه أسلوبٌ غير دقيق في الكشف عن حدوث الحمل، فقد يُمثِّل هذا بعض المرح لأي سيدة تعتقد أنَّها ربما تكون حاملاً”.
وأوضح: “تنتج الرغوة في معجون الأسنان بسبب الحمض الموجود في البول والذي يتفاعل مع كربونات الكالسيوم الموجودة في المعجون لإنتاج ثاني أكسيد الكربون. وكلما ازدادت حمضية البول، زادت الرغوة، وبغضّ النظر عمَّا إذا كانت المرأة حاملاً أم لا، فلن يشكل ذلك أي فارق”.
وأضاف أنَّ اختبارات الحمل العادية دقيقة بنسبة 99%، في حالة استخدامها بطريقة صحيحة، وحتى لو أظهر اختبار المعجون نتيجة إيجابية، فأنصح بشدة أي أم محتملة بأن تتأكد من حملها بوسيلةٍ رسمية عن طريق استخدام اختبار حمل مناسب”.
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