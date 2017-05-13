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ننشر بيان عمومية مجلس الدولة بعد ترشيح الدكروري رئيسًا منفردا
مجلس الدولة

ننشر بيان عمومية مجلس الدولة بعد ترشيح الدكروري رئيسًا منفردا

2017-05-13 20:06:44

أعلنت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة رسميًا، ترشيح أقدم الأعضاء سنا فقط لرئاسة مجلس الدولة وهو المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس.

وأضاف الجمعية العمومية في بيان لها، منذ قليل، أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة الخاصة انعقدت اليوم، السبت، الموافق 13 / 5 2017 تطبيقًا لنص القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة، حيث إن النص قد تطلب ترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة.

وأشارت الجمعية العمومية، إلى أنه بعد استعراض القانون من جانب الجمعية وبعد المناقشات، انتهت الجمعية بالأغلبية إلى ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفردًا.

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