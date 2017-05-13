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بالفيديو..عقد قران المتحدث العسكري السابق وإيمان أبو طالب
المتحدث العسكري السابق - العقيد محمد سمير

بالفيديو..عقد قران المتحدث العسكري السابق وإيمان أبو طالب

2017-05-13 20:19:59
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احتفل المتحدث العسكري السابق العقيد محمد سمير بعقد قرانه على الإعلامية إيمان أبو طالب وذلك في حديقة دار القوات الجوية اليوم السبت .

وتم توجيه الدعوات لأصدقاء العريس والعروس المقربين فقط ليشهدوا الحفل، وعقد قران العروسين الشيخ أحمد عمر هاشم.

وظهرت الإعلامية إيمان أبو طالب بفستان زفاف أبيض من تصميم هاني البحيري.

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