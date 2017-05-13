يبدو أن الخبراء عثروا على المكان الأمثل لتخزين البيض، وهو ليس كما يتوقع أغلبنا في باب الثلاجة.

حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية عن حسب صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، فإنَّ البيض يجب أن يُخزَّن في علبته الأصلية المُخصَّصة له وأن يُوضَع فوق الرف الأوسط في الثلاجة من أجل تجنُّب التغيُّرات في درجات الحرارة والتلوث.

وكتبت سارة بنويل، محررة شؤون المستهلكين أنَّ “الباب ليس أكثر أجزاء الثلاجة حرارةً فحسب، بل إنَّه الأكثر عُرضة للتقلُّبات في درجات الحرارة كذلك، ويكون البيض في أفضل حالاته عند تخزينه في درجة حرارة ثابتة، لذلك ننصح بوضعه على الرف الأوسط”.

وللسلامة المُثلى تنصح دائرة معلومات البيض في بريطانيا بوضعه داخل علبته التي يباع بها، وفي ظل درجة حرارةٍ ثابتة أقل من 20 درجة مئوية، وتخزينه بعيداً عن الأطعمة قوية الرائحة؛ كونه يمتص الروائح بسهولة.

تقول دائرة المعلومات: “حاولوا أن تتجنبوا نقل البيض كثيراً بين درجات حرارةٍ دافئة جداً وباردة جداً، مثل نقله من سيارةٍ ساخنة إلى الثلاجة، أو من الثلاجة إلى مطبخٍ ساخن، وتُعَد الطريقة الأفضل هي تخزين البيض في الثلاجة، وبهذه الطريقة تكون درجة الحرارة دائماً ثابتة، وسيصبح البيض طازجاً أكثر”.

وتوضح سارة بنويل بأنَّ البيض في المتاجر لا يُخزَّن في الثلاجات، فإنَّه يبقى جيداً، ويعود السبب في ذلك إلى أنَّ معظم المتاجر لديها متوسط درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية.

لكن ماذا عن باقي أنواع الأطعمة

يبدو أن درج الثلاجة ليست هي المكان الأمثل أيضاً لحفظ الفاكهة والخضروات، وبحسب خبيرة الغذاء دارين بيل فإن أفضل مكان لوضعه هو خارج الثلاجة على طاولة المطبخ، وتقول “بالإمكان الاحتفاظ بالطماطم خارج الثلاجة، فإذا لاحظتم أنها بدأت تصبح طرية يمكنكم حينها إدخالها إلى الدرج”.

مضيفة “قد يسبب حفظ ثمار الخيار مثلاً داخل الثلاجة طوال الوقت في أمراض خطيرة، إذ تجعلها الرطوبة بالداخل طريةً أكثر ومليئةً بالماء، لذا من الأفضل تركها خارجاً واستعمالها بشكلٍ سريع، أما عن البطاطس والبصل والثوم، فإنها تظل خارجاً في درجة حرارة باردة نوعاً ما.

فيما يتعلق ببعض أنواع الفاكهة مثل الموز فلا يوضع في الثلاجة أبداً، إلا في حال كان على وشك أن يفقد طزاجته فيمكن حينها وضعه بالثلاجة لإطالة عمره أكثر.

وتضيف دارين، أن التفاح والعنب فقط هما اللذان يمكن حفظهما بالثلاجة، من دون غسلهما مسبقاً حتى لا يفسدا سرياً، لكن الفاكهة بشكل عام تظل في طبق في المطبخ خارج الثلاجة وهذا هو أفضل مكان لها.