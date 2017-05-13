نجح منتخب مصر للمحليين في الفوز على المنتخب اليمني بهدف دون رد، خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، في استاد القاهرة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هشام محمد، لاعب مصر المقاصة، في الدقيقة 33.

وشهدت المباراة طرد محمود علاء، لاعب منتخب مصر، بعد قيامه بعرقلة أحد لاعبي المنتخب اليمني.

ويستعد منتخب مصر للمحليين لمواجهة المغرب في أغسطس/آب المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2017.