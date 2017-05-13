الحصول على بطن مسطح لم يعد أمراً خيالياً صعب المنال بل على عكس ذلك تماماً، يمكن لهذا الحلم أن يصبح حقيقة إذا ما أخذت المرأة بعين الاعتبار هذه النصائح الغذائية البسيطة، وهذه الممارسات، وحوَّلتها إلى عادة يومية.

وحسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، نبه موقعا Health ، وMujerhoy، اللذان نشرا نصائح عدة للحصول على جسد رشيق، أبرز ما فيه البطن المسطح، على أنه لن تحصل عليه السيدات في غضون 24 ساعة.

المسألة بحاجة إلى صبر واتباع حمية، واللجوء إلى بعض الرياضات والتمارين المخصصة لمنطقة البطن، وتجنب عدة أكلات تسبب انتفاخها، موقع Mujerhoy قدَّم قائمة الأغذية التي من شأنها أن تمكنكِ من الحصول على بطن مسطح:

1- الخيار

إضافةً إلى دوره في الحد من التهابات العين، فإنه يساهم أيضاً في الحد من التهاب الأمعاء، إذ يحتوي الخيار على مادة الكيرسيتين، وهو عبارة عن نوع من الفلافونويد المضاد للأكسدة الذي يساعد على الحد من الالتهابات.

2- زبادي البروبيوتيك

يساعد الزبادي على تنظيم عملية الهضم وتحسينها والحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي.

3- الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل مضاداً طبيعياً للالتهابات، وفي الوقت نفسه يمثل عنصراً مساعداً على الهضم؛ نظراً لدوره الفعال في ارتخاء عضلات الجهاز الهضمي، فضلاً عن تهدئة الالتهابات والحد منها، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على إنزيم يساعد على امتصاص البروتينات والحد من الغازات.

4- الموز

من المعلوم أن الموز يعتبر غذاء غنياً بالبوتاسيوم، شأنه شأن الأفوكادو والكيوي والبرتقال، وتمنع كل هذه الفواكه احتفاظ الجسم بالسوائل وتساعد على تنظيم مستوى الصوديوم، إلى جانب ذلك فهو لا يعد فقط غذاء غنياً بالألياف القابلة للذوبان، بل هو أيضاً علاج فعال ضد الإمساك.

5- الببايا

تحتوي الببايا على إنزيم الباباين الذي يساعد على هضم البروتينات، كما تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومجموعة كبيرة من الألياف، التي تسهم في تعزيز عمل الجهاز الهضمي.

6- الهليون

وهو نوع من الخضراوات الربيعية التي تساعد على إزالة الماء الزائد من الجسم، ناهيك عن أن له تأثيراً كبيراً في تخفيف الالتهابات والألم الذي يسببه عسر الهضم.

7- بذور الشيا

فضلاً عن احتوائها على الأحماض الدهنية للأوميجا 3، فهي تساعد أيضاً على الوقاية من الالتهابات التي تنتجها الأطعمة الأخرى.

8- التفاح الأخضر

وبصفة خاصة “تفاح جراني سميث” ذو الطعم اللاذع، إذ يساعد على تطهير القولون والأمعاء، ويساهم في نمو البكتيريا “الحميدة” المفيدة، ومنقوع الأعشاب، وبذور الشمر، وعشبة البولدو، والينسون والعرقسوس: جميعها أطعمة تساعد هذا النوع من الأعشاب على تعزيز عملية الهضم، مما يسهم في خروج الغازات.

9- الأناناس

يحتوي الأناناس على نسبة عالية من البروميلين الذي يساعد على امتصاص البروتينات من الجسم، والحصول على ألياف غير قابلة للانحلال، التي من شأنها أن تسهل عملية التخلص من السموم العالقة بالجسم، وتحسن صحة الأمعاء.

ينبغي تضمين هذه الأطعمة في حياتك اليومية بطريقة متوازنة، ومن المهم أيضاً الحد من استهلاك الألبان والأغذية الغنية بالدهون، إلى جانب ذلك يُنصح بتفادي تناول بعض الأنواع من الخضراوات مثل القرنبيط، والملفوف، والذرة، والبصل، والفجل، فضلاً عن المنتجات المصنوعة من القمح، التي تتسبب في تراكم الغازات في الجسم.

10- تمارين

وبجانب الأطعمة الصحية، شدد موقع Health على ضرورة ممارسة تمارين معينة نتائجها مضمونة لاكتساب البطن المسطحة إذا ما مورست يوميًا ولمدة لا تقل عن شهر كامل، تتمثل في الاستلقاء على الأرض مع رفع الأرجل باتجاه الصدر، وعدة تمارين أخرى منها ما يمكن ممارسته بسهولة ومنها ما يتطلب بعض الجهد الزائد.

وفي المقابل، يجب تجنب تناول الأطعمة التالية:

1- المشروبات الغازية

في الواقع، يؤدي تناول المشروبات الغازية، حتى إن لم تكن تحتوي على السكر والسعرات الحرارية إلى الانتفاخ وتراكم الغازات في البطن.

2- الأكل بنهم



في هذه الحالة عليك بالابتعاد عن وجبات العشاء الثقيلة، والحرص على تناول اللحوم والأسماك البيضاء جنباً إلى جنب مع الخضراوات التي تحتوي على نسبة سكريات منخفضة، علاوةً على ذلك، حاول تناول وجبات العشاء قبل ثلاث أو أربع ساعات من موعد النوم.

3- ابتلاع الطعام بدلاً من مضغه



من المؤكد أن مضغ الطعام جيداً يعتبر من العادات الغذائية الجيدة، فهو يساعد على تسريع الشعور بالشبع، ومن المهم أيضاً أن نتنفس بشكل سليم عند الأكلإذ يضمن هذا الحصول على بطن مسطح وقوام ممشوق، تماماً مثل راقصة الباليه.

4- المُحليات

عادةً ما تحل هذه الوجبات محل السكر الذي نجده في المشروبات والحلويات، مع العلم أنه من الصعب جداً هضمها، لذلك من المرجح أن تكون هذه المواد من ضمن بعض المسببات الرئيسية لعسر الهضم والانتفاخ.

5- إضافة السكر إلى العصائر

من الواضح أن استهلاك قطع من الفاكهة بشكل يومي يعتبر أمراً ضرورياً، في المقابل إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون الفواكه أو الخضراوات في شكل عصائر، دون أي شك سوف تفقد هذه الفواكه جزءاً كبيراً من منافع الألياف التي تحتوي عليها.