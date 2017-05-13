رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيامه باختيار مرشحه لتولي منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) خلفا للمقال جيمس كومي خلال الأيام المقبلة.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ عن ترامب قوله - في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية - إنه قد يسمي من يراه مناسبا لهذا المنصب قبل بدء أولى جولاته الخارجية في 19 مايو الجاري، مؤكدا أنه يريد التحرك سريعا في هذا الصدد.

ويخضع ترشيح مدير (إف بي أي) لتصويت في مجلس الشيوخ، فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مدير المكتب وكالة أندرو مكابي والسيناتور من ولاية تكساس جون كورنن من أبرز المتقدمين للمنصب.

وكان الرئيس ترامب قد أقال كومي - /الثلاثاء/ الماضي - وحذره أمس من تسريب تفاصيل محادثاتهما إلى الصحافة.