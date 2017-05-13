اصطحب مكتب ذوي الاعاقة وقصار القامة بوزارة الشباب والرياضة ٥٠٠ من ذوي الاعاقة المشاركين في برنامج “معا لتحويل الاعاقة الي طاقة” ، الي ستاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية، وذلك لمؤازرة فريق النادي “الاهلي” في مباراته الافريقية امام نادي زاناكو الزامبي بدوري ابطال افريقيا، وذلك بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز ، وبإشراف السيد أشرف صالح - رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير والمشرف علي مكتب ذوي الاعاقة وقصار القامة .

ويقوم ذوو الاعاقة بتشجيع فريق النادي الاهلي من مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية ، ايمانا من وزارة الشباب والرياضة بأنهم شركاء في مناحي الحياة كافة وجزء من الحياة الرياضية والسياسية والاجتماعية داخل جمهورية مصر العربية.

يذكر ان المشجعين من ذوي الاعاقة في مبارة الاهلي وزاناكو من ١٢ محافظة “البحيرة، قنا، اسوان، المنيا، القليوبية ، سوهاج، البحر الأحمر، الاقصر، السويس، الجيزة، الشرقية، بالاضافة الي المنوفية”، وتأتي مشاركتهم في تشجيع فريق الاهلي علي هامش فعاليات الفوج الثاني لبرنامج وزارة الشباب والرياضة “معا لتحويل الاعاقة الي طاقة ” المنفذ من خلال الوزارة في الفترة من ١٢ الي ١٦ مايو الجاري بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.