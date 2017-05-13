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إنشاء مركز إقليمي بالخرطوم لمكافحة الإتجار بالبشر
الرئيس السوداني عمر البشير

إنشاء مركز إقليمي بالخرطوم لمكافحة الإتجار بالبشر

2017-05-13 19:31:03

قرر اجتماع دولي - ضم ممثلين عن 10 دول إفريقية وأوروبية -عقد بالعاصمة السودانية ، اليوم السبت ، إنشاء المركز الإقليمي للعمليات المشتركة لمكافحة الإتجار بالبشر، وتم اختيار الخرطوم مقراً للمركز.

وقال مقرر الاجتماع، العميد سليمان محمد عيسى ، في تصريح صحفي، إن المركز من شأنه القيام بعمليات مكافحة الإتجار بالبشر، وتبادل المعلومات والتدريب المشترك .

وأوضح أن اختيار الخرطوم مقراً للمركز، يأتي لأهمية الدور الذي يلعبه السودان في مكافحة عمليات الإتجار بالبشر والحد منها بالإقليم، كاشفا أن اجتماعا آخر سيعقد قريباً يضم رؤساء وكالات إنفاذ القانون بمنطقة القرن الأفريقي، لبحث الترتيبات العملية، ووضع التشريعات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

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