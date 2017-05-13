تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع أخبار تحدثت عن إعلان الحكومة الكندية فتح باب “اللجوء” للمصريين، وذلك بدءًا من أول يونيو المقبل، فما حقيقة الأمر؟

وبحسب موقع مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية، فإن الفكرة هي تعديلات جديدة أضافتها الحكومة الكندية خاصة بطلبات الهجرة المقدمة من عدة دول بينها مصر.

وتنص هذه التعديلات على أنه اعتبارًا من 1 يونيو المقبل سيكون متاحًا لطالبي اللجوء من 4 دول هي أفغانستان وبوروندي ومصر واليمن، التقدم بطلبات للهجرة، دون الحاجة لجلسات استماع قضائية كما هو النظام المعمول به حالياً، وذلك شريطة تقدير وضع المتقدم بطلب اللجوء.

وهي الإجراءات التي من شأنها توفير وقت طويل على الراغبين في الحصول على اللجوء لكندا، علما بأن هذه السياسة صدرت لأول مرة من قبل مجلس الهجرة واللاجئين في كندا، في 18 سبتمبر 2015، واختصت باللاجئين الوافدين من سوريا والعراق وإريتريا.

ويتطلب اللجوء إلى كندا الدخول إلى البلاد من خلال تأشيرة سواء كانت سياحية أو للدراسة أو غيرها من التأشيرات المعتمدة.