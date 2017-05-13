البنك الدولي يشيد بانجازات الجزائر في تحسين معيشة المواطنين2017-05-13 19:24:06
أشاد البنك الدولي بإنجازات الجزائر الاجتماعية مهنأ الحكومة على ذلك مع تجديد دعمه للنموذج الجديد للتنمية الإقتصادية للبلاد.
وذكر البنك الدولي - في بيان له اليوم السبت عقب زيارة وفد من البنك الى الجزائر - أن وفد (البنك الدولي) هنأ الحكومة الجزائرية لإنجازاتها الاجتماعية و كذلك الإجراءات المهمة المتخذة لتحسين معيشة المواطنين و القضاء على /البيوت القصديرية/ و التقليص من نسبة الفقر بشكل عام”.
وأوضح وفد البنك أن زيارته للجزائر منذ مدة قصيرة كان هدفها “الحصول على نظرة أفضل للديناميكية الحالية وتقييم تدخلات البنك الدولي في الميدان وتجديد دعمنا للنموذج الجديد للتنمية الإقتصادية الجزائري الطموح”.
وقال الناطق الرسمي للوفد مرزا حسان “نتابع عن قريب تطبيق الجزائر لبرنامجها الجديد -نظرة 2035- لأن بإمكانه ان يكون قدوة للعديد من الدول التي نمثلها،كما يتعلق الأمر بفهم أحسن للسياق و اولويات نمو البلد و تقييم نوعية التعاون بين الجزائر و البنك الدولي و إمكانيات تطوير الدعم” .
وتم استقبال الوفد خلال زيارته من قبل رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال حيث دارت المحادثات حول التطور الإقتصادي للبلد وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتخفيف من عواقب تراجع اسعار النفط.
و في هذا الصدد ، كان حسان ذكر أن اللقاء سمح للوفد “بالتحادث حول نظرة الحكومة الجزائرية لنموذج نمو جديد مرتكز على التنوع الإقتصادي” للتسريع في التنمية و خلق فرص عمل مؤكدا ان البنك “سيقدم للجزائر كل الدعم اللازم”.
من جهته ، جدد سلال أمام أعضاء الوفد “عزم السلطات الجزائرية تطبيق النموذج الجديد للتنمية الإقتصادية الذي من شأنه خلق الظروف الجيدة شروط بلوغ النمو و المساهمة في تنويع الإقتصاد الوطني”.
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