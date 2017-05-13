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رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الدراسات الإسلامية
جامعة الازهر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية الدراسات الإسلامية

2017-05-13 19:16:55

تفقد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر للاطمئنان على حسن سيرها.
وأوضح الدكتور المحرصاوي أنه تم الاتفاق مع العمداء على تجهيز وتهيئة الأماكن بما يتوافق مع تحقيق متطلبات الامتحانات من توافر المياه والإضاءة المناسبة والهدوء، وأن تكون الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة حقوق المتفوقين، وأن تكون مما تم شرحه.
من ناحية أخرى، قرر رئيس جامعة الأزهر تعيين الدكتور عبده إبراهيم، عميدا لكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور نزيه عبدالمقصود وكيلا لكلية الشريعة والقانون بطنطا اعتبارا من هذا الشهر وتم تعميم القرارات على الكليات للإعلام بها. ‎

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