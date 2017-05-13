وقعت الصين مذكرة تفاهم مشتركة اليوم السبت مع منظمة الامم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو) كما اتفقتا على تعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

جاء ذلك خلال لقاء تم عقده بالعاصمة الصينية بين إيرينا بوكوفا، المدير العام لليونسكو، التى تقوم بزيارة الصين حاليا وبين نائبة رئيس مجلس الدولة الصينى (نائبة رئيس الوزراء) ليو يان دونغ حيث اكدت الاخيرة أن الروابط الشعبية، وهي أحد المجالات الهامة في تعزيز مبادرة الحزام والطريق، تتفق إلى حد كبير مع الأفكار التي تدعمها اليونسكو.

وافادت وكالة الانباء الصينية الرسمية أن زيارة بوكوفا الحالية الى الصين هي لحضور منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي يفتتحه الرئيس الصينى شي جين بينغ غدا الاحد بحضور الكثير من قادة العالم وروساء العديد من المنظمات الدولية.

وأوضحت “ليو” أنه يتعين على الصين واليونسكو تعزيز التعاون في بناء مبادرة الحزام والطريق والمضي قدما في تنفيذ برامج التبادلات الشعبية والتعلم المتبادل بين الحضارات المختلفة من أجل الاسهام في بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية بأسرها.

وأعربت بوكوفا عن امتنانها للصين لدعهما الدائم والمستمر لليونسكو، قائلة إن الكثير من المبادرات التي طرحتها الصين كانت أمثلة طيبة يَحتذي بها فى المجتمع الدولي، ومؤكدة أن اليونسكو عازمة على تعزيز التعاون البراجماتي مع الصين في مجالات مبادرة الحزام والطريق، وأنها ستشترك معها في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.