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الحبس عام لشاب حاول اغتصاب سيدة في الإسكندرية
حبس

الحبس عام لشاب حاول اغتصاب سيدة في الإسكندرية

2017-05-13 19:14:02
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد على سكيكر، وعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بمعاقبة شاب يدعي «ك.ص.ح» بالحبس عام لشروعه في اغتصاب سيدة داخل شقتها.

تعود أحداث القضية رقم 25814 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما شرع المتهم «ك.ص.ح» في مواقعة المجنى عليها «م.م.م» في شقتها بعدما أيقن وجودها بمفردها، وأشهر في وجهها سلاحا أبيض لشل مقاومتها وطرحها أرضا، ومزق ملابسها الداخلية بسلاحه الأبيض إلا أنها رفضت الاستسلام وأطلقت صراخا في وجهه، فأنتابه الخوف من حضور الجيران ففر هاربا.

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