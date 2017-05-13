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"مركز أصدقاء أوروبا" يدعو الحكومات العربية للاستثمار في الشباب
الاتحاد الاوربي

"مركز أصدقاء أوروبا" يدعو الحكومات العربية للاستثمار في الشباب

2017-05-13 19:10:59

‏‫دعت رئيس السياسة بمركز أصدقاء أوروبا شادا إسلام، الحكومات في المنطقة العربية إلى الاستثمار في الشباب باعتبارهم المستقبل، قائلة “فبدون الشباب، لا يمكن أن يكون هناك مستقبل جيد”.

وأكدت إسلام -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- ضرورة الاستماع إلى الشباب وتوفير مستقبل جيد لهم، ولفتت إلى أهمية الدور الذي يلعبونه في تحقيق النهضة.

وسلطت الضوء على أهمية الإعلام والدور الذي يلعبه في وضع السياسة والمستقبل على المسار الصحيح، منوهة بأن الإعلام الحر ينير العالم ويستطيع أن يقول الحقائق ويتساءل ويتحقق ويجادل.

ورأت إسلام أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى سياسات جديدة لتحقيق التوسع الاقتصادي، كما يجب أن يتم دمج اللاجئين وأن يكون المسلمون جزءًا من الاتحاد الأوروبي من خلال الانفتاح والدمج بدون تمييز.

جدير بالذكر أن مركز أصدقاء أوروبا هو منظمة غير ربحية تضم نخبة من الخبراء والباحثين وتعني بالقضايا المتعلقة بمستقبل أوروبا.

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