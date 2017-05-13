حملت الحكومة الأردنية اليوم السبت حكومة إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال المسئولية عن إطلاق النار على مواطن أردني في القدس الشرقية المحتلة مما أدى إلى استشهاده.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني - في بيان له اليوم - إن وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية تتابع عبر سفارة الأردن في تل أبيب تفاصيل حادثة استشهاد المواطن الأردني محمد عبدالله سليم الكسجي للوقوف على ظروف وملابسات ما حدث.

واستنكرت الحكومة الأردنية الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المواطن الأردني الشهيد .. وطالبت إسرائيل بإعلان كافة التفاصيل عن هذه الجريمة.

وكان المواطن الأردني الكسجي قد غادر الأردن مؤخرا عبر معبر الشيخ حسين شمالي المملكة بتأشيرة سياحية إلا أنه لم يعد مع المجموعة السياحية التي كان برفقتها.