قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اليوم /السبت/ إن سوق النفط قد تتعافى ويتوازن بحلول نهاية عام 2017 أو مطلع عام 2018 حال موافقة الدول الأعضاء في الأوبك والدول غير الأعضاء في الأوبك على خفض إنتاج البترول.

وأضاف نوفاك -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- “هناك الكثير من العوامل التى تؤثر على هذا الامر، لذا هناك حاجة الى المراقبة. واعتقد انه سيستقر بحلول نهاية العام او بحلول فترة الشتاء في العام القادم”.

وتابع أن التوازن بين العرض والطلب سيأتي في نهاية العام أو مطلع عام 2018 استنادا إلى الوتيرة الحالية لتخفيض احتياطيات النفط والمنتجات البترولية. وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن تعود مخزونات الخام العالمية إلى متوسط ​​آخر خمس سنوات.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، وافقت اوبك و 11 دولة منتجة للنفط خارج الاتحاد الاوروبي، بما في ذلك روسيا، على خفض انتاج النفط في النصف الاول من العام الجاري بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا.

والهدف من التحالف هو خفض المخزونات النفطية العالمية إلى متوسط ​​آخر خمس سنوات.

وسيعقد المشاركون في هذه الاتفاقية اجتماعا في فيينا في 24 و 25 مايو لمناقشة الأمر.