وزير الطاقة الروسي: سوق النفط ستتعافى بحلول 20182017-05-13 19:10:07
قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اليوم /السبت/ إن سوق النفط قد تتعافى ويتوازن بحلول نهاية عام 2017 أو مطلع عام 2018 حال موافقة الدول الأعضاء في الأوبك والدول غير الأعضاء في الأوبك على خفض إنتاج البترول.
وأضاف نوفاك -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- “هناك الكثير من العوامل التى تؤثر على هذا الامر، لذا هناك حاجة الى المراقبة. واعتقد انه سيستقر بحلول نهاية العام او بحلول فترة الشتاء في العام القادم”.
وتابع أن التوازن بين العرض والطلب سيأتي في نهاية العام أو مطلع عام 2018 استنادا إلى الوتيرة الحالية لتخفيض احتياطيات النفط والمنتجات البترولية. وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن تعود مخزونات الخام العالمية إلى متوسط آخر خمس سنوات.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، وافقت اوبك و 11 دولة منتجة للنفط خارج الاتحاد الاوروبي، بما في ذلك روسيا، على خفض انتاج النفط في النصف الاول من العام الجاري بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا.
والهدف من التحالف هو خفض المخزونات النفطية العالمية إلى متوسط آخر خمس سنوات.
وسيعقد المشاركون في هذه الاتفاقية اجتماعا في فيينا في 24 و 25 مايو لمناقشة الأمر.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT