أعلن محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور عن إقامة 4 معارض باسم “أهلا رمضان” لبيع السلع والمستلزمات الخاصة بالشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض ستُقام في مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد بالتنسيق مع مجالس المدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية.

وقال المحافظ- في بيان اليوم السبت- إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية تابعة لها، كما تم دعم أجهزة المرافق والخدمات، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان الكريم، إلى جانب التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية لتوفير الاحتياجات الضرورية وخدمة المواطنين.

وأكد المحافظ توافر السلع التموينية، وبالأخص الأساسية، للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع للأسواق؛ لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار ومتابعة وفرة السلع الهامة للمواطنين والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وكذلك متابعة الأسعار بها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك.

ووجه المحافظ بضرورة إزالة كافة التعديات والإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين أمام الأسواق الرئيسية وفي الميادين العامة، وخاصة ميداني المسجد الرفاعي ومسجد شعث بالعريش، والشوارع الرئيسية مثل شارعي 23 يوليو و26 يوليو في وسط مدينة العريش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى مديرية التموين بالالتزام بتوفير احتياجات المواطنين من الوقود والغاز والخبز وغيره من السلع الأساسية وتشديد الرقابة على محطات الوقود والمخابز والأسواق، كما أصدر توجيهاته لمديرية الصحة بتواجد الأطباء وهيئة التمريض في المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وضمان تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والمرضى.