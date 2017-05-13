 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 09:05 مساءً
روابط سريعة
أرسنال النني يهزم ستوك صبحي برباعية في الدوري الإنجليزي
أرسنال - ستوك

أرسنال النني يهزم ستوك صبحي برباعية في الدوري الإنجليزي

2017-05-13 20:17:53
محيط - أحمد عبد الخالق

اكتسح فريق أرسنال الإنجليزي نظيره ستوك سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”.

سجل الأهداف أوليفيه جيرو في الدقيقة 42 و 80 ومسعود أوزيل في الدقيقة 55 وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 76 لأرسنال

وقلص الفارق اللاعب بيتر كراوتش في الدقيقة 67 من الشوط الثاني.

وغاب محمد النني لاعب وسط الجانرز عن اللقاء بسبب الإصابة فيما تواجد رمضان صبحي على دكة البدلاء طيلة المباراة.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده من النقاط للنقطة 69 في المركز الخامس وتوقف رصيد ستوك سيتي عند النقطة  41 في المركز الثالث عشر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3