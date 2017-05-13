اكتسح فريق أرسنال الإنجليزي نظيره ستوك سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”.

سجل الأهداف أوليفيه جيرو في الدقيقة 42 و 80 ومسعود أوزيل في الدقيقة 55 وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 76 لأرسنال

وقلص الفارق اللاعب بيتر كراوتش في الدقيقة 67 من الشوط الثاني.

وغاب محمد النني لاعب وسط الجانرز عن اللقاء بسبب الإصابة فيما تواجد رمضان صبحي على دكة البدلاء طيلة المباراة.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده من النقاط للنقطة 69 في المركز الخامس وتوقف رصيد ستوك سيتي عند النقطة 41 في المركز الثالث عشر.