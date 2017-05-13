يبدأ وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي زيارة إلى السودان بعد غد الاثنين تستمر لمدة أربعة أيام؛ لمتابعة وبحث الأوضاع في دارفور.

وقال رئيس مكتب اتصال الاتحاد الإفريقي بالخرطوم السفير محمود كان - في تصريح صحفي اليوم السبت - إن الزيارة تعتبر الرابعة من نوعها منذ نشر القوات المشتركة (يوناميد) في دارفور، مبرزا أن الوفد سيجري لقاءات مع المسؤولين بالخرطوم تشمل الرئيس عمر البشير، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم غندور، كما يلتقي مع مكتب دارفور والمجموعة الدبلوماسية الإفريقية.

وأوضح أن الوفد سيقوم يومي الثلاثاء والأربعاء بزيارة إلى ولايات دارفور تشمل الفاشر، وزانجي، ومعسكرات النازحين في نيرتيتي وشنقلي طوبايا ، ويختتم الوفد زيارته للسودان يوم الخميس المقبل.