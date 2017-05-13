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بث مباشر.. الأهلي وزاناكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا
الاهلي

بث مباشر.. الأهلي وزاناكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا

2017-05-13 18:59:07

يواجه النادي الأهلي نظيره زاناكو الزامبي في أولى لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات بدور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا

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