أكد حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالغردقة، غرق المركب السياحى الذي اندلع فيه حريق ضخم اليوم السبت، بالبحر الأحمر، وذلك بعد أن التهمت النيران المركب بالكامل وتمكنت القوات البحرية من إنقاذ 24 سائحا من جنسيات مختلفة.

فيما وصل السائحون الناجون من حادث احتراق المركب السياحي بمياه الغردقة والذي يبلغ عددهم ٢٤ سائحا إلى القاعدة البحرية، في حالة جيدة دون وجود إصابات بينهم، وتم تقديم الرعاية لهم حتى يجري نقلهم إلى الفنادق والقرى السياحية.

كان أحد المراكب السياحية قد اندلع به حريق ضخم وهو في طريقة لرحلة بحرية، وتم إنقاذ السائحين من خلال القوات البحرية وعدد من المراكب السياحية الذي تصادف وجودها بالقرب من منطقة الحادث.