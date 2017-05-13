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"منصور للسيارات" تكرم ابرز موزعي شيفروليه وأوبل
شيفروليه سبارك

"منصور للسيارات" تكرم ابرز موزعي شيفروليه وأوبل

2017-05-13 18:53:31
محيط– محمد منصور

أعلنت مجموعة منصور للسيارات، قائمة موزعيها الأكثر مبيعا في 2016 لطرازات «شيفروليه وأوبل»، للنقل والملاكي، خلال مؤتمر كرمت خلاله عددا من موزعيها.

وتصدرت شركة سيارات توفيق محمد، مبيعات الموزعين بحصدها 3 جوائز وتضم المركز الأول عن قطاع  سيارات شيفروليه النقل، كما حلت ثانيا في مبيعات «أوبل وشيفروليه» للسيارات الملاكي.

وحصدت مجموعة الطارق المركز الأول لمبيعات أوبل، وفازت الجيوشي موتورز بالمركز الأول لمبيعات شيفروليه « ملاكي» والموزع الأكثر تطورا، وجاءت شركة الغلبان في المركز الثاني.

كما حصدت مجموعة ” أباظة أوتو تريد ” جائزة أفضل خدمة ما بعد البيع، وفازت البلال موتورز بأفضل معرض.

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